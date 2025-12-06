陳玉珍提助理費除罪化、傅崐萁稱「進步法案」張育萌：史詩級反智

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，傅崐萁聲稱：「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，外界質疑是要幫顏寬恒詐領助理費解套。 圖：翻攝張育萌臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，引起社會質疑國民黨要讓貪污合法化。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」，這是什麼「史詩級反智」？立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是「我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？」完全挑戰人民的常識。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，5日經立法院會交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁聲稱：「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」。對此，張育萌在臉書發文寫道：「顏寬恒詐領助理費罪證確鑿——傅崐萁竟然講得出『助理費除罪化』，是在保護助理不要變成共犯？？？？？」

張育萌提到：「顏寬恒當上立委後，把『林進福』登記為『立法院助理』——但事實上，林進福根本沒到立法院上班，也沒做立委助理的工作。立法院不知道，所以每個月乖乖把薪水會進林進福的帳戶。顏寬恒犯法還怕大家不知道——檢察事務官一問，顏寬恒就自己說林進福沒當過他助理。」

張育萌指出：「檢調搜索林進福妻子的電腦，查到一份『顏董代收代付總表』。林進福的妻子直接承認，是丈夫叫要她做的。這份『顏董代收代付總表』寫得清清楚楚，收入欄『代收立法院薪資』總共108萬多元。更離譜的是，這些違法領到的助理費，還拿去買瑪莎拉蒂。通通清楚寫在帳冊上，證據完整到不能再更完整。」

張育萌續指：「顏寬恒詐領助理費，罪證確鑿。一審二審都判有罪。如果三審定讞，顏寬恒就是貪污犯，要去坐牢，立委也會解職——就差最後一步。就在這關鍵時刻，陳玉珍提案『助理費全面除罪』——意思很簡單，顏寬恒原本的罪行神仙難救，只要法案通過，通通沒事。」

張育萌直言：「你能接受嗎？以後113位立委，每個人一年多拿779萬多元，愛怎麼花就怎麼花，連單據都不用。傅崐萁還硬扯，『這是進步法案，真正讓助理得到保障』。原本立法院直接匯給助理的薪水，改成匯給立委，變相幫立委加薪，怎麼可能說是『保障助理』？這個邏輯我聽了三次、絞盡腦汁，實在聽不懂傅崐萁在講什麼。」

張育萌接著表示：「傅崐萁還真的解釋了，我瞠目結舌。他說，助理費修法，是『不要讓助理變成共犯』。我的老天爺呀，怎麼會有這種發言？比扯鈴還扯。立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是：我們幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？做壞事還能理直氣壯的說『我們是為你好』——這是什麼史詩級反智，完全挑戰人民的常識。」

