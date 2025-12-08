陳玉珍提助理費除罪化 前藍委反對：別想東想西、上來就想貪…

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議後，國民黨團決議暫時不會排案。國民黨前立委陳學聖今（8）日也表態，絕對不要去動助理費，不要想東想西，「民意代表你上來就想貪，這國家不就從頭貪到尾！」

陳學聖今天接受主持人黃光芹專訪，對於陳玉珍提案要修助理費引起爭議，他表示，有一些民代會因助理費吃上官司，是因為紅白帖開銷太大，必須用助理費去補貼，民代如果沒有自己的事業，要靠那份薪水活下來，真的很辛苦。

「可是坦白講助理費就是助理費，給多少名額、費用，就是基本下限」，陳學聖強調，不能去動助理的權益，政府為了要提高問政品質，才讓助理費增加，如果有紅白帖的支用，可以用別的名目去增加這方面的津貼，「但絕對不要去動助理費」。

陳學聖也以自己的經驗說，自己過去助理都是聘滿，但費用不夠，都是用選舉結餘款，在上任後慢慢的把這些錢花掉。他說，在桃園1個月大概有100個人往生，每個人就要送1對小供品約800元，1個月基本支出就8萬，1年就要90幾萬，很可怕。

「沒有事業就省著用，但絕對不要去貪助理的費用！」陳學聖強調，那是要提高問政品質的，不要動助理費，要動就從其他名目增加應酬跟社交費用，而且民代有多少能力就做多少，不要打腫臉充胖子，不管是廟會還是家長會等，心意到就好了。

陳學聖直言，不要去想東想西，不然什麼都可以，五花八門，「你想貪永遠貪不完」，但是現有的助理費夠用，節約一點，或選舉結餘款拿來用，「民意代表你上來就想貪，這國家不就從頭貪到尾！」他表示，自己若是潔身自好，最起碼，立法院多一個不貪的人。

