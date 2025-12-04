陳玉珍提助理費除罪化 國會助理工會批自肥：優秀人才進不來
〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，遭疑有意為同黨立委顏寬恒涉助理費案解套。立法院國會助理工會副理事長田飛生受訪直言，這是立委的自肥條款，不僅將導致優秀人才不敢進入國會，立委未來可能只能聘用親信或其素質參差不齊的人員，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。
陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。
田飛生今天接受本報訪問時表示，現行助理薪資至少有一定參考標準、制度也逐步邁向透明。若修法通過，將導致嚴重的「不透明化」，立委將掌握薪資的生殺大權，助理薪資將失去現有的參考標準，高低全憑立委喜好，甚至可能發生薪資造假的情況，「這根本是在考驗人性」。
他指出，台灣的選區票票不等值，選區有大有小，對離島立委來說，實際上可能不需要聘足員額，若採總額撥款，剩餘的助理費極可能落入立委私囊，形同變相「自肥」。
田飛生憂勞健保、退休金頓失保障
除了薪資問題，勞動權益更是一大隱憂。田飛生說，現行制度下，助理的勞健保、勞退提撥皆由立法院統一處理，若改為立委自行發放，這些法定權益將充滿變數。「立委會願意按規定提撥6%嗎？年終獎金會照給1.5個月嗎？」他憂心，未來立委可以各種理由剝削助理福利，甚至連助理公會辛苦爭取到的健康檢查費用、生日禮金等福利都將化為烏有。
借鑑地方議會慘痛教訓 勿走回頭路
回顧國會助理制度改革歷程，田飛生指出，從最初1至2名助理逐步發展到現今8至14人編制，目的即在脫離傳統議會模式、杜絕助理費任意挪用、詐領等亂象。他認為，若改革回頭，將讓制度與透明度倒退：「好不容易朝向法制化，現在卻可能一筆錢又回到委員口袋，用多少、剩多少外界都看不到。」
田飛生也提到，過去地方議會曾採取整筆撥款制度，結果導致大量議員因詐領助理費遭起訴判刑；後來地方議會才紛紛效法立法院改採直撥制度以防弊，「現在地方議會都在學立法院的防弊機制，立法院反而要去學人家以前的黑箱制度，這不是很奇怪嗎？」
專業人才卻步 國會恐遭外部勢力滲透
田飛生示警，此修法將導致優秀的專業助理不敢進入國會，當薪資福利缺乏保障，專業人才流失，立委只能聘用親信或其素質參差不齊的人員。若立委為了省錢不聘足專業助理，未來誰來審法案、提政策？這將給予利益團體甚至外部勢力、如國台辦等介入的空間，「直接把法案塞給你，你就不需要助理了」，國會自主性會面臨嚴峻挑戰。
