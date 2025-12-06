陳玉珍提助理費除罪化 她曝炸鍋原因：多出近50萬當成自己花

國民黨立委陳玉珍近日提出助理費除罪化議題，引起許多反彈聲音。（本刊資料照）

近日國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，打算把國會助理公費改列成立委支配，傅崐萁也強調這是「進步法案」。民進黨立委林月琴今 （6）日曬出助理工會的聲明，用白話文透露炸鍋原因，如果陳玉珍的版本通過，立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，「甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。」

藍委陳玉珍近日提出助理費除罪化議題，引起許多反彈聲音，立法院國會助理工會也發聲明，嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法。綠委林月琴今於臉書po文，曬出該聲明，強調她也支持助理工會。

林月琴用最白話的方式表示，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。若陳玉珍此版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，「甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。」

林月琴認為，這樣的倒退修法，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，「新聞也提到，這項修法引發國民黨助理強烈不滿。」不知道國民黨的委員們，「會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？」

