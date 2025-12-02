陳玉珍提助理費除罪化 將列週五立法院會議程

陳玉珍提助理費除罪化修法，今日程序委員會通過列入週五議程。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕民意代表使用助理費時常涉及「貪污治罪條例」，國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，要將助理費除罪化，今日程序委員會通過列入週五議程，未來若順利修法，目前涉入助理費案的民進黨立委林岱樺、新竹市長高虹安等人可望解套。

陳玉珍提案指出，為矯正司法實務錯誤法律見解，「立法院組織法修正草案」將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字；立法院撥款的「助理研究補助費」，改為撥款給立委一定數額，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例等規範範圍。

陳玉珍也提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用，同樣「免檢據核銷」，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例等規範範圍。

全國地方議會正副議長聯誼會10月曾拜會立法院國民黨團，就地方民代助理費修法事宜交換意見。國民黨團總召傅崐萁表示，既然法律的執行上有不合理，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，制度可以做通盤檢討，但民代「不能把公家的錢放到私人口袋。」

