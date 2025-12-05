陳玉珍提助理費除罪化 律師：每年自肥680萬，立委貪污「就地合法」將被唾棄

陳玉珍提助理費除罪化，律師黃帝穎指出，立委實質自肥每年680萬元，修法讓「貪污就地合法」將被社會唾棄。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修「立法院組織法」、「地方民代費用支給補助條例」，將助理費交由立委「統籌運用」，且免檢據核銷，將助理費除罪化，遭質疑為特定人士解套，國民黨的立院助理也不滿批評，將導致勞權倒退。對此，律師黃帝穎今（5）日直言，立委實質自肥每年680萬元，修法讓「貪污就地合法」將被社會唾棄。

黃帝穎發文表示，陳玉珍提案修法，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，換句話說，助理費除罪後，助理公費每月56萬元就成了立委私人金庫，等於每年自肥680萬元，將立委貪污「就地合法」。

「顏寬恒是唯一助理費被貪污判刑的現任立委」，黃帝穎指出，顏寬恒一審及二審均被判貪污助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院，修法若通過，顏寬恒將立即改判無罪，甚至還可領回108萬元貪污所得，社會無法忍受「顏寬恒條款」荒謬修法、顛倒是非。

黃帝穎提及，2013年，立法院修會計法為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪污案除罪，社會譁然，當年國民黨全面執政，擔任總統的馬英九向社會道歉，行政院提起覆議，讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」，「顏清標、顏寬恒都貪污被修法除罪」，馬英九當年道歉等於打臉現在國民黨顛倒是非不知羞恥。

