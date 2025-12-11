陳玉珍提助理費除罪化！法務部稱「支應屬公帑」：若要變更應審慎研議

記者詹宜庭／台北報導

立法院司法及法制委員會今（11日）邀請法務部、審計部等單位進行專題報告。（圖／翻攝自國會頻道）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法引發爭議，立法院司法及法制委員會今（11日）邀請法務部、審計部等單位進行專題報告，根據法務部所提書面報告指出，本案涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，本案應審慎研議；且依憲法增修條文規定，單獨增加立委報酬或待遇之規定，應自次屆起實施。提案委員綠委許智傑也指出，陳玉珍提案不是國會改革，而是國會沉淪，呼籲國民黨撤回法案。

立法院司法及法制委員會今日邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「800萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢，以及審查民進黨立委許智傑等人所提立法院公費助理任用法草案。

法務部所提書面報告指出，目前助理費的支應屬公帑，每年需編列預算，立委助理費則須經國會審查與議決。因資金來源仍屬公帑，如果要藉由變更助理費的性質以達到事實上除罪化的效果，涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議。

法務部表示，陳玉珍等人所提立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，將目前實務上認定非屬立委薪資的助理費，變更性質為「實質薪資之一部分」，究其實質似屬增加立委報酬或待遇，因此是否依憲法增修條文的規定及司法院釋字第499號解釋的意旨，自次屆起實施，始符合憲法框架秩序，建請一併審酌。

司法法制委員會審查民進黨立委許智傑等人所提立法院公費助理任用法草案。（圖／翻攝自國會頻道）

此外，提出「立法院公費助理任用法草案」的民進黨立委許智傑也表示，不論藍綠白有許多助理，都非常反對這樣的自肥法案，希望可以撤回提案。立法院應該代表民意、捍衛正義的最高殿堂，竟然成了部分人心目中可以「自肥」、可以「喬」助理費的爭議場所，現在國民黨提案要搞「助理費除罪化」，企圖讓每年數百萬的公帑變成可以「免檢據核銷」、「統籌運用」的小金庫。這不是國會改革，這是國會沉淪，這是對納稅人血汗錢的污辱，連基層的國會助理都看不下去發起連署。

許智傑指出，「立法院公費助理任用法」核心目標在於保障國會助理權益、提升專業性，並加強倫理規範以遏阻不當行為。其中有3大重點：第一，提供薪資標準，鼓勵人才久任；第二，明確法律定位，保障助理權益；第三，強化倫理規範，公開透明防弊，呼籲國民黨撤回法案，保障助理權益。

