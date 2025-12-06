陳玉珍提助理費除罪化！石明謹：以後不用回報核銷好爽不叫貪污了

陳玉珍提案將助理費除罪化並指稱：「因為貪污助理費有太多人觸法，所以需要檢討廢除」，引發議論。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化並指稱：「因為貪污助理費有太多人觸法，所以需要檢討廢除」，引發議論。知名球評石明謹諷刺：「因為台灣詐騙案件很多，所以應該要廢除詐欺罪吧！」他也分析過去民代貪污助理費的方式，直指以後將變成「政府撥款給民代，讓他去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是他的」。

陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，5日經立法院會交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁聲稱：「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，引起社會質疑國民黨要把「詐領助理費」除罪化、讓貪污合法化。

公督盟5日偕本土政黨召開記者會痛批，該修法讓貪污合法化，不僅剝奪人民監督權，更讓助理勞權蕩然無存，倒退回「家臣制」，呼籲28位連署的國民黨立委撤回自肥惡法。對於陳玉珍宣稱：「因為貪污助理費有太多人觸法，所以需要檢討廢除」。石明謹發文狠酸：「因為台灣詐騙案件很多，所以應該要廢除詐欺罪吧！」

石明謹指出，民代貪污助理費方式大概分兩種。一種是「一家共榮模式」，民代聘自己的表哥、表妹、姐夫、妹婿、前男友當助理，不用來上班，薪水4萬，每個月政府會轉帳給助理，實際上每人只領1萬，剩下的3萬要繳回給民代。 另一種則是「助理有愛模式」，民代聘1個助理4萬，每個月政府會轉帳給助理，但這些助理很有愛，人人都自願繳回1萬當公積金。

石明謹續指，以後的民代貪污助理費方式，政府撥款給民代，讓他去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是他的，而且不用回報不用核銷。聘用助理越少的民代拿越多，都不請助理的就賺到飽。石明謹直呼：「啊！抱歉，這樣叫好爽，不叫貪污了」、「國會助理工會多慮了，以後也不太需要助理了」。

