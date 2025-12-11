陳玉珍提助理費除罪化 綠白連署保障國會助理工作權

國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化修法，引發質疑聲浪，國會助理9日發起連署呼籲撤回提案，至今已經獲跨黨派辦公室近300位助理簽名參與連署，工會11日再度發出聲明，喊話國會助理們為自己的權益站出來，連署發起人也邀請朝野立委一同連署。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「今天我們再次的用實際的行動，來證明民主進步黨以及我們黨團的成員，全力來支持保障國會助理的工作權，我們支持更健全、更透明的國會助理制度。」

除了民進黨團前來力挺，在野部分目前則有民眾黨立委陳昭姿現身簽署表示支持，更透露她的辦公室助理都已經簽署連署。

民眾黨立委陳昭姿回應，「他當然也有權利為他自己可能以為受損的權利發聲，所以我辦公室的每一位同仁都簽署了這個助理工會的連署單。」

陳玉珍提出的修法內容遭到質疑恐怕嚴重損及助理權益，還有高達700多萬公費助理預算的運用。民進黨團認為應推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦。

民進黨立委王義川表示，「8億多全部撥給113個立委，每個立委就是多了779萬多啦，這個數字你們撥出去，後面立委要怎麼統籌運用立法院管不著。」

立法院副秘書長張裕榮說：「法律如果這樣規定，我們當然就這樣執行啊。」

國民黨立委翁曉玲認為，「我會認為說在一些經費的核銷上面，不用檢附單據這件事情，基本上是我認為比較不妥的地方。」

法務部法制司司長洪家原說明，「不論立法院的組織法是否修法，助理費的資金來源仍然屬於公帑，而對於任何公職人員來說，公款公用都是很重要的準則。」

法務部進一步指出，本案涉及公共利益及廉政要求，建請廣納各方意見，審慎研議；且依憲法增修條文規定，單獨增加立委報酬或待遇的規定應自次屆起實施。