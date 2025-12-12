陳玉珍提助理費除罪化 蔣萬安公開反對

▲台北市長蔣萬安前往市議會市政總質詢。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍日前拋出「助理費改由立委統籌」修法，引爆國會助理炸鍋，有近300名不分黨派國會助理連署反對修法。台北市長蔣萬安今（12）日於議會市政總質詢被問到立場，他強調，不應傷害助理權益，明確表態不挺陳玉珍的提案版本，並稱若有機會願意跟國民黨立法院黨團表達立場。

蔣萬安今日下午赴台北市議會市政總質詢，民進黨議員林延鳳質詢提問，北市府對於勞動權益、友善職場環境，是不是應該堅持，而且不容妥協？蔣萬安答詢表示，確實，市府致力打造友善職場環境。

林延鳳又問，對於目前立院、地方議會的助理費施行細則或發放方式，蔣萬安過去也當過立委，有沒有哪邊需要修改？蔣萬安回稱，一切就照相關規定進行。

林延鳳追問，對於近日陳玉珍提出的相關修法版本，可不用檢附收據、助理費都要直接匯到雇主戶頭，都列為民代薪資一部分，蔣萬安是否支持這樣修法方向？蔣萬安說，他有看到相關報導，但對實際提案文字內容不清楚，並強調不應該傷害到助理的權益，而是要確保他們應有的權益。

被問到是否願意明確表態，不支持陳玉珍提案的修法內容？蔣萬安點頭，當然相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，這些都應該落實進行。

林延鳳說，她會在質詢時提及該議題，因為外界對蔣萬安在國民黨內的期待高，也希望蔣萬安負責任，與國民黨團總召傅崐萁、陳玉珍溝通，告訴他們不支持，要求撤回提案，不應該傷害平常努力付出的助理。蔣萬安也允諾，若有機會的話，他願意跟黨團、立委表達這樣的立場，會找機會反應。

另外，傳出有立委因得知助理參與連署一事，飆罵助理，甚至發生查水表等情況，林延鳳追問，這些行為是否屬於雇主利用不當權勢施壓？北市勞動局長王秋冬回答表示，立委助理適用勞基法，但目前是沒收到正式的申訴，但只要有申訴，都會依照現行法令確保勞工權益。

林延鳳也呼籲，本次連署助理近300位，若發生大量不當解雇、資遣問題，勞動局應密切關注掌握，並且進行調查。

