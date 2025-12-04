陳玉珍提助理費除罪化 藍委助理：貪污預備犯草案

記者許芷瑄、江文賢 / 台北報導

藍委陳玉珍提案修立法院組織法，讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，被視為將助理費除罪化。不過這提案點燃藍委助理的怒火，向立法院助理工會抱怨，這根本是貪污預備犯條例，影響助理薪資和貸款等權益，也嗆聲如果提案通過要集體離職。就連沒簽署的藍委也反對提案，讓立委變相加薪；而助理工會也將在5日開會討論，如何維護助理權益。

陳玉珍提案，將助理費交由立委統籌運用，讓許多立委助理不滿。

立法院國會助理工會副理事長田飛生：「過的話助理可能要集體請辭了，太爛了。」

氣到都想離職，這些訊息都是藍委助理的不滿心聲，身為立法院助理工會副理事長的賴瑞隆主任收到許多藍委助理抗議，因為陳玉珍提案修立法院組織法，要將助理費改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

立法院國會助理工會副理事長田飛生：「立法院編一筆助理費就到委員這邊，那委員要怎麼使用，是委員自己決定的，免檢據核銷。（助理）薪轉來自一個不明的個人戶，到底是要委員匯給你呢？還是委員交代一個助理匯給你？那以後助理要去個人要去辦貸款、辦信用卡，那你的薪資證明，怎麼證明這薪資是誰給你的？就會引起很大的爭議。」

田飛生直言，助理費統一由立委運用會引起爭議。

藍委助理不滿權益受影響，私下抱怨，這法案就是將助理費除罪化，幫顏寬恒解套。據了解，法案來自上週立法院國民黨團宴請國民黨秘書長李乾龍時，李乾龍請託修法，陳玉珍因此提案。

看看連署立委名單，還有林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、游顥、張嘉郡等人，當中多名藍委的辦公室助理都不滿，自家老闆沒讓辦公室看過法案就連署，積極勸老闆撤簽；還有人點出游顥自己也當過助理，現在卻讓助理努力打回原點，不過對此游顥沒有回應。

除了陳玉珍，還有多名藍委同意連署。

未連署國民黨立委：「看到這麼多（助理費）判例，可能都會影響到他們的未來，可能希望能透過這次的修法來（幫忙）解套，本質上就變成好像，變相幫每個委員、幫每個民意代表加薪。」

沒參與連署的藍委也反對提案，恐讓貪助理費變合法，傳出就連鄭麗文事前也完全不知情，現在對提案也傷腦筋。不過，立院助理工會將在5日中午開會討論，盼能阻止被視為貪污預備犯的法案成功闖關。

