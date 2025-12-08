陳玉珍提助理費除罪化 藍白議員：款項直匯助理帳戶最無爭議

陳玉珍提案將助理費除罪化引發議論。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案要助理費除罪化修法，要將將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用。對此，民進黨台北市議員何孟樺批評，藍白立委嘴巴上喊勞權，卻刀刀砍向助理權益：國民黨台北市議員詹為元認為，助理費發放形式不是重點，重點不能違法；民眾黨台北市議員黃瀞瑩認為，助理費直接匯給助理，最單純。

根據《自由時報》報導，詹為元表示，助理費直接匯入助理戶頭，是最沒爭議做法；至於剩餘助理費是否可留用其他項目，可藉由立法來修正。如果要全面匯入議員或委員帳戶統一支配使用，一定要有配套，就是領據與相關單據也需要納入報帳流程。

詹為元強調，只要法律規範清楚，並且給予費用使用明確範圍用於公務用途，不流入私人口袋，助理費用什麼樣的形式發放，都不是重點，重點是不能有違法的行為。

黃瀞瑩表示，長期以來助理費欠缺法制化，不論中央或地方民意機關，都應該秉持著「公款公用」的原則，把助理費直接匯給助理，最單純。

她強調，雖然地方民代助理費制度去年才獲立院三讀通過，但仍存在許多灰色地帶與規範不明之處，諸如加班費部分，助理的工作很龐雜，很難實質支應真正的加班時數。期盼未來修法能將整體制度明確化、完善化，才能真正保障助理的工作權益。

何孟樺表示，這屆立法院藍白立委真的是「佇咱的厝內拆厝瓦」，民代相關費用支出應該制度化，如果現在各類公費不足以支應選民服務支出，應該是討論怎樣增加調整，而不是讓助理們的經費更容易被挪用。

她批評藍白兩黨無恥，黨員有罪就位為黨員修法，把人民的立法院當成國民黨主席鄭麗文、立法院國民黨團總召傅崐萁的土匪寨，嘴上喊著重視勞權，實際上從葉元之到顏寬恆，從高虹安到陳玉珍，一刀又一刀，刀刀都砍向助理權益。

