陳玉珍提助理費除罪化 韓國瑜：不該損及國會助理工作權益

立法院長韓國瑜。(記者田裕華攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿。立法院長韓國瑜今晚發出新聞稿表示，相關陳情他都收到了、也充分理解。身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益。

陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層怒火，立法院國會助理工會喊話立法院長韓國瑜出面保證不會讓國民黨處理該案，否則週五將在議場外抗議。

韓國瑜指出，今日(9日)稍早收到立法院國會助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了、也充分理解。

廣告 廣告

韓國瑜表示，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜說，他想強調的是，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是立法院的家人。身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜表示，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鄭麗文聲量雪崩只剩一成！ 藍營直播圈熱度下跌 粉專分析原因

自由觀點》國會助理大反彈 要給國民黨好看

立委助理費除罪化引眾怒 許美華：民意壓力大國民黨也會怕

獨家》藍幕僚籲韓國瑜為助理請命 工會幹部號召連署求撤案

