陳玉珍提助理費除罪化 黃國昌喊停：一定要公款公用法制化

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，打算讓助理費由立委自行統籌配置，引發輿論側目。面對自肥爭議擴大，民眾黨團總召黃國昌今（8）日呼籲相關討論「應該先停下來」，聽聽社會大眾的意見，強調「一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間」。

面對自肥爭議擴大，民眾黨團總召黃國昌今（8）日呼籲相關討論「應該先停下來」，聽聽社會大眾的意見。（圖／鄧宇婷）

民眾黨團上午舉行台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，由黃國昌、副總召張啓楷、前立委陳琬惠等人共同出席。面對媒體詢問黨團對助理費修法方向的態度，黃國昌回顧，「助理費過去產生非常多的爭議，而在許多司法個案中，初一、十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚。」

廣告 廣告

黃國昌提到，日前全國正副議長代表到黨團拜會時，民眾黨已明確表達立場。民眾黨團成立了小組，請曾擔任過議員的黨籍立委黃珊珊、林國成成立一個小組在研議，「台灣民眾黨最重要的堅持是，一定公款公用的原則，沒有任何退縮的空間。」

黃國昌說，助理費不但需要清楚的制度，更需要一致的法律規範，黃國昌指出，「具體的法律究竟如何法制化，堅守公款公用，也不要讓在司法職務上出現初一、十五不一樣，不管是在起訴還是判刑，會因人因黨而不同，這個是接下來面對次議題時台灣民眾黨的基本態度。」

黃國昌稱，目前助理費修法只看到一個版本，「委員會如果真的要排審之前，或許應該停下來聽聽社會大眾、助理工會大家的意見，不要讓本來要推動製度化的修法，變成最後去侵害了助理權益，甚至貶低成所謂個案脫罪的修法，絕對不是我們面對有關助理費或相關立法委員所收到的公費補助要求制度化一開始所有解決的問題和目標。」

更多FTNN新聞網報導

立院助理費除罪化震驚全台！他點名傅崐萁：守法很難嗎

藍綠白助理全炸鍋也沒用！陳玉珍提助理費除罪化修法 立院今付委審查

黃國昌閉門演講稱「不幫藍營說話」 綠黨團批自我矛盾：難怪黨支持度是個位數

