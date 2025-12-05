陳玉珍提助理費除罪！若過顏寬恒貪汙判刑恐改無罪...黃帝穎酸藍營當年也提「顏清標條款」：馬英九2013致歉如今自打臉

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，意圖讓助理費交由立委統籌運用，並「免檢據核銷」，形同將詐領助理費除罪化。對此，律師黃帝穎批評，若當真除罪，顏寬恒被判刑正在上訴的貪污助理費案將改判無罪，其還可領回百萬貪污所得，當年藍營修法為顏清標貪汙除罪，前總統馬英九因此向社會道歉，如今像藍營自打臉。

黃帝穎提到，陳玉珍提案修《立法院組織法》，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。他表示，換句話說，助理費除罪後，助理公費每月56萬元成為立委私人金庫，等於每年自肥680萬元，將立委貪污「就地合法」。

黃帝穎指出，顏寬恒是唯一助理費被貪污判刑的現任立委，其一審及二審均被判貪污助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院，修法若通過將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪污不法所得108萬還給顏寬恒，社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非。



黃帝穎也說，2013年立法院修會計法為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪污案除罪，社會譁然，而當年國民黨全面執政，馬英九總統向社會道歉，政院提起覆議讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」。



黃帝穎狠酸，顏清標和顏寬恒父子倆都貪污被修法除罪，形同藍營馬前主席當年道歉等於打臉現在國民黨，根本顛倒黑白、不知羞恥。

(圖片來源：三立新聞網)

