陳玉珍提國會助理費除罪化 王婉諭揭開藍營謊言：形同讓「貪污合法化」

國民黨立委陳玉珍主張修「立法院組織法」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，形同將國會助理廢除罪化，引起立法院國會助理工會、藍委助理強烈反對。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭5日痛批，該提案根本是讓「貪污合法化」，除了會幫藍委顏寬恆、新竹市長高虹安等人涉詐領助理費解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

王婉諭透過臉書直言，陳玉珍的提案說白了，根本就是讓「貪污」合法化，傅崐萁總召還說這是「保護助理」的進步法案，但如果真的是這樣，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼立法院助理工會要發聲明譴責？她作為前立委，必須說這完全在騙人。實際上，這個提案一旦通過，不只是幫高虹安、顏寬恒這些涉案立委解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

針對修法通過將衍生的問題，王婉諭指出，第一，立委合法領取「私房錢」。如果允許立委不限用途、統籌運用，那立委把這筆錢拿去吃喝玩樂、付房貸，完全不需要監管。這不是貪污合法化，什麼才是？

王婉諭續指，第二，助理費不用檢據核銷，那立委幹嘛聘請助理？現行規定下，立委要聘幾個助理都是自己決定的，如果未聘足額，剩餘款項就會繳回國庫。但按照這版本，不管聘幾個助理，都拿得到 47 萬，那一些很混的立委根本就不需要聘請助理，打混摸魚一樣可以領錢。

至於第三，王婉諭提出，一旦立委不需要通報助理名單，以後國會就會藏汙納垢。國會助理的影響力遠比大家想的巨大。除了處理立委的發言稿、質詢、撰寫法案、預算提案之外，助理還可以調閱資料、接觸機敏資訊，甚至是影響公部門的重要決策。不需要通報名單，立委就可以毫無忌憚進行政治酬庸，聘用親信、樁腳，甚至讓敵對勢力滲透進國家核心。

王婉諭說，實際上，台灣立法院的公費助理聘用，本來就已經問題叢生，嚴重缺乏法制化、專業化、透明化的精神。助理的工作內容是什麼？職權有哪些？聘用資格是什麼？聘用程序是什麼？敘薪標準是什麼？這些通通都沒有法律規範。立委要找誰當助理都可以，完全沒有資格限制。同時，因為助理的勞動權益幾乎沒有保障，當然也就很難吸引人才、留下人才。

王婉諭提及，她從以前就明確主張，應該推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理們的權利，所以陳玉珍的提案，除了為貪汙犯脫罪，根本就是大開倒車。

