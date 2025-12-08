陳玉珍提地方民代統籌運用助理補助費 不受貪污、刑法規範

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，引發軒然大波。而除了針對立委，陳也就地方民代部分提出修法草案，比照立委的「補助費」，由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用；且如何運用不受貪污罪及刑法規範。

陳玉珍等人提案指出，有鑑於中央及地方民代肩負監督政府之責，但近年來公費助理爭議與司法爭訟不斷，起因在民代助理費究竟屬薪資或議員問政工作的實質補貼，在法解釋上容有疑義，凸顯現行法規有違法明確性疑慮，因此提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」。

現行法案第6條規定，直轄市議會、縣市議會得編列議員助理補助費，補助各議員聘用助理；助理補助費總額，直轄市議會議員每人每月不得超過32萬元，縣市議會議員每人每月不得超過16萬元。以前項助理補助費補助聘用的助理，直轄市議會議員每人應至少聘用6人，縣市議會議員每人應至少聘用2人。

草案第6條修改為，直轄市議會議員、縣市議會議員每人得置助理若干人，由議員聘用。補助費用由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用。

其立法說明則指出，近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立委或議員的費用，而屬公費助理的薪資，已背離立法原意，應於法律明確規範，以矯正司法實務錯誤的法律見解。各議員就所有權歸屬於其的補助費，如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍。

事實上，對於陳玉珍所提「立委助理費除罪化」的「立法院組織法修正草案」，國會助理工會已發布聲明嚴正反對，強調此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，讓助理勞動權益向後倒退數10年，呼籲立法院立即停止此一修法。而陳玉珍所提讓地方民代「比照辦理」的相關修法，勢必也將引發熱議。

