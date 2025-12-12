陳玉珍提案修法惹怒幕僚 親喊「助理像家人」遭嗆爆

陳玉珍提案修法引爆藍綠白國會助理反彈，更現身致歉喊「助理像家人」但助理仍不買單。圖／東森新聞





國民黨立委陳玉珍近日提出修法，讓立委可統籌運用公費助理費，並免除檢據核銷，引發外界質疑形同為助理費「除罪化」。相關提案不僅引發藍綠白立委幕僚反彈，也迅速在國會內部掀起反彈聲浪。今（12）日上午，不分黨派的國會助理集結立法院門口抗議，高喊「撤回提案」，要求陳玉珍正面回應。

陳玉珍也親自現身面對抗議助理，強調提案並非為了政黨對立，也不是立委自肥。她坦言，提案過程或許不夠周延，事前也未充分徵詢助理意見，但強調立委提出的僅是草案，仍有充分討論與修正空間，「大門是敞開的，可以修改」，並多次表示助理權益一定會受到保障，甚至形容助理「就像家人一樣」。然而，現場助理並不買單，反而情緒高漲，當場高喊「撤回提案」，抗議聲浪此起彼落。

抗議現場同時出現民眾黨立委張啟楷到場聲援，但他的出現並未平息氣氛，反而引發更多不滿。張啟楷站在媒體採訪動線的「C位」，立刻遭到現場助理嗆聲「不要收割」，質疑他藉機曝光、消費助理議題，現場氣氛瞬間炸鍋。

面對媒體詢問是否支持助理連署要求撤案，張啟楷並未正面表態，僅回應「我都站出來了」，刻意迴避是否支持連署的明確立場。他隨後急忙向媒體解釋，自己站出來有兩個重點，一是助理制度必須持續，二是助理工作權一定要受到保障，並強調「這沒有問題」。

張啟楷進一步提及，自己過去擔任記者時，與國會助理工會首任理事長李新是「結拜兄弟」，兩人曾一同推動國會助理工會制度化，強調自己長期關心助理權益。然而，這番說法並未平息現場助理的不滿，反而再度引發嗆聲，質疑他避重就輕、不敢對撤案表態。

民眾黨立委張啟楷到場聲援，但他的出現並未平息氣氛，反而引發更多不滿遭嗆「不要收割」。圖／東森新聞

張啟楷站在媒體採訪動線的「C位」，立刻遭到現場助理嗆聲「不要收割」。圖／東森新聞

