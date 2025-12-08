陳玉珍提案修法「助理費除罪化」工會反彈 國民黨團喊卡暫緩

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍日前提案修法助理費除罪化，一度遭疑是為黨內同事顏寬恒解套，國民黨團總召傅崐萁則稱該提案是「進步法案」，為了保障助理，不過，引來不分黨派的助理工會反彈，且不僅民進黨反對，民眾黨主席黃國昌今（8日）也表態不支持，對此，國民黨立院黨團今舉行幹部會議，據出席立委透露，會中決議暫緩該案。

國民黨團今（8日）天上午進行內部幹部會議，據與會者轉述，與會多數立委認為不該貿然修法，立委各自提出意見，包含修法方向應調整、應訂出日出條款，也有人認為修法時間點應推遲，避免引發質疑，經討論後決議暫緩推進修法，也有立委表示，若不能以事緩則圓的方式處理乾脆撤案，相關議題應充分討論、蒐集更多意見，達成共識後再來處理。

陳玉珍5日提案《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第5條、第6條及第10條條文修正草案，及立法院組織法第32條、第33條及第35條修正草案，修法重點包括，立委每人得聘用理若干人，助理與委員同進退；實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。

當天傅崐萁表態支持，還稱「助理費的修正案是一個進步的法案」，指美國等主要國家實質補貼作法，助理費修正後「可以真正讓助理能夠得到保障」，稱避免讓助理成共犯；民進黨團認為，應充分討論各級民代公費助理費性質，切莫沒收討論、黑箱表決；立法院國會助理工會也發聲明，強調反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，並呼籲朝野立委三思。

就連向來時常與藍營並肩作戰的民眾黨也不支持，黃國昌今受訪指出，堅持公款公用原則，沒有任何退縮空間，他認為，這次助理費只看到一個版本，呼籲應暫緩排審，先聽社會大眾、助理公會的意見，「不要讓本來要推動制度化的修法，變成好像侵害助理權益，甚至被貶低成個案脫罪的修法」。





