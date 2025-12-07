陳玉珍提案助理費除罪化! 黃智賢：為什麼不直接提立委補貼1年1億

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，5日經立法院會交付委員會審查。國民黨團總召傅崐萁聲稱：「助理費的修正是進步法案，真正讓助理得到保障」，引起社會質疑聲浪，資深媒體人黃智賢傻眼直呼：「為什麼不直接提，立委補貼，一年一億？反正多少錢你們都嫌不夠。這樣的法案，可以公然提出來。」更感嘆：「立委成為妖魔」。

黃智賢在臉書發文寫道：「所以，公費助理的費用，一年700多萬以上，要全部匯給立委。公費助理的薪水跟加班費，原本是直接匯入助理帳戶，是薪資收入。現在，貪婪無恥的立委，要退回過去黑暗的時期，把這700多萬一年的錢，變成給立委的補貼。提案的立委，連署的立委，跟投支持通過的立委。以及假仁假義，到時候退席不投，卻實質護航的立委。每個名字，都很適合下地獄。一任4年，賺4000萬起跳。不擇手段的賺。」

黃智賢直言：「將來，有便當助理願意做免費的，不用給錢。有企業排隊贊助助理。企業給錢幫立委，立委努力服務企業。爽一個。現在因為貪污助理費被查，被起訴，被判刑的藍綠白立委，直接可以無罪。我是說，提這個案子的立委，就是草包，或者虛偽。為什麼不直接提，立委補貼，一年一億？反正多少錢你們都嫌不夠。這樣的法案，可以公然提出來。前科累累的立委，可以公然贊聲。媒體跟名嘴，竟然可以噤聲，甚至護航這樣的邪惡。到底台灣社會，是有多少人形生物？」



黃智賢直言：「搭配立委提的，貪污5萬元以下不罰的案子，當然比加州的搶劫900美元無罪，更爽。但，其實也是另一種虛偽。演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆？別忘了，還有養狗仔團的立委，提的『檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯』的案子。一個比一個離譜的法案，排隊接著上。讓台灣直接可以活成，嗯。禽獸妖魔，率眾食人？不不不，他們高居廟堂，台灣，大概跟第19層地獄，比較適配。」

