陳玉珍提案立委助理費除罪化 律師砲轟：立委實質自肥每年680萬元

國民黨立委陳玉珍提案修法，擬讓助理費除罪化，將立院撥款給公費助理的費用改為補助費用，直接撥給立委統籌運用。對此，律師黃帝穎透過臉書批評，若修法通過，國民黨立委顏寬恒將改判無罪，還可領回108萬元貪汙所得，修法讓「貪汙就地合法」將被社會唾棄。「助理公費每月56萬成立委私人金庫，立委實質自肥每年680萬元」。

黃帝穎指出，陳玉珍提案修改《立法院組織法》，將國會助理公費改列為立委支配，更明定僅需對選民負政治責任，「非屬貪汙治罪條例及刑法之規範範圍」。換句話說，助理費除罪後，助理公費每月56萬元成為立委私人金庫，等於每年自肥680萬元，將立委貪汙「就地合法」。

「顏寬恒條款顛倒是非將被社會唾棄！」黃帝穎批評，顏寬恒是唯一助理費被貪汙判刑的現任立委，顏寬恒一審及二審均被判貪汙助理費7年10月，目前顏寬恒已上訴最高法院，修法若通過將立即改判顏寬恒無罪，甚至貪汙不法所得108萬還給顏寬恒，「社會無法忍受荒謬修法、顛倒是非！」

黃帝穎還說，2013年立法院修《會計法》為顏清標擔任議長時期公費喝花酒的貪汙案除罪，社會譁然。當年國民黨全面執政，時任總統馬英九向社會道歉，政院提起覆議讓國民黨團挽救已經三讀的「顏清標條款」。

黃帝穎認為，顏清標、顏寬恒都貪汙被修法除罪，「馬前主席當年道歉，等於打臉現在國民黨顛倒是非不知羞恥。」



