陳玉珍提案立院助理費修法遭批自肥預備貪污 黨團討論暫不排案

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案修《立法院組織法》，將本應直接發給助理的薪水變成「立委統籌運用」且「免檢據核銷」，引發包括助理工會在內的各界撻罰，認為是立委自肥條款，甚至形成貪汙溫床；修法草案目前在立院已經一讀付委，但國民黨團在受到各方批評後開會討論，決定目前暫不排案。

國民黨立委陳玉珍。（圖／資料照）

國民黨團總召傅崐萁則說，修法的初衷是讓助理免於回捐薪水、成為雇主共犯的恐懼；他還指助理費修正案是一個「進步法案」，目的是修法保護民代助理，無須成為民代的共犯。

不過相關說法一齣，便遭到外界攻擊，包括立法院助理工會也嚴重反彈，傅在遭到外界批評後也釋出妥協空間表示，修法最終版本都還可以再討論是否有更周延的空間。

牛煦庭以個人身分公開表示，公費助理制度還是有存在的必要，目前的版本全部回歸「大水庫」，一定會招致強烈反彈。牛也喊話，建議國民黨團針對修法的版本集思廣益，商量後再排案。

牛煦庭今日也表示，對於助理費修法案，黨中央會收集各方意見，但尊重黨團自主，黨團會議也已討論，暫時不會排案。



