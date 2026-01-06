陳玉珍提案離島設「自貿區」 本週三讀闖關 民進黨：恐成洗產地破口

陳玉珍等人提出《離島建設條例》修正草案，預計本週闖關三讀。（鏡報李智為）

國民黨立委陳玉珍等人提出《離島建設條例》修正草案，當中增訂離島縣政府得於指定區域設置離島「自由貿易示範區」，屢遭質疑。如今隨著一個月協商冷凍期已過，預計本週將強行闖關二、三讀。民進黨痛批，藍白無視社會質疑與國安風險，執意為中國開後門，一旦放行，恐讓離島淪為洗產地破口，重創台灣製造的國際信譽。

民進黨發言人韓瑩表示，《離島建設條例》修正案排除中央審查，讓地方政府可直接與中國對接。中國產品只要透過離島加工、轉運，就有機會取得台灣產地身分，創造洗產地灰色空間，成為規避國際關稅與監管的漏洞。

《離島建設條例》爭議在哪？

韓瑩指出，此舉正發生在中美關稅戰仍持續之際，若台灣被認定協助中國洗產地，恐引發美方提高關稅或加強限制，台灣本土產業將是首當其衝受害對象。

綠轟藍白不審預算 籲：懸崖勒馬

韓瑩強調，藍白放著《總預算》與《國防特別條例》久拖不審，卻急推爭議法案，已嚴重背離民意。呼籲在野立委立即懸崖勒馬，不要讓台灣產業付出無法承受的代價。

陳玉珍、陳雪生等人所提出的《離島建設條例》增訂第18條之1條文草案中，增訂離島縣政府得於指定區域設置離島自由貿易示範區，並指離島自由貿易示範區設置區域、申請審查等事項的管理辦法，授權由各離島縣政府以「自治條例」定之，並報行政院備查，引發洗產地質疑。

