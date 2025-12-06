陳玉珍提案「立委得自由運用助理費」 綠委質疑：老闆拿你的錢去洗頭不生氣？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍擬修「立法院組織法」，主張將國會助理費除罪化，遭質疑是幫同黨立委顏寬恆涉詐領助理費解套，甚至引發立法院國會助理工會、藍營助理反彈。對此，民進黨立委林月琴今（6）日說，若修法通過，立委將多50萬元能自由運用，就算把助理費當自己的薪水花也不是貪污，「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？」

林月琴表示，國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提案修「立法院組織法」，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，5日經立法院會交付委員會審查，遭立法院國會助理工會嚴正表達反對，並痛批等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督典人民檢視，呼籲立即停止修法。

廣告 廣告

林月琴透過臉書指出，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。如果陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近 50 萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花，也不會被認定是貪污。

「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」林月琴說，這件事讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害。

林月琴表示，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公。就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院成為權益退步的地方，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床。「不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？」

更多FTNN新聞網報導

藍營推助理費除罪化 律師揭後果：顏寬恒無罪、還可「領回不法所得108萬」

藍綠白助理全炸鍋也沒用！陳玉珍提助理費除罪化修法 立院今付委審查

林岱樺辦第二場造勢！自稱「民調第一」遭政治追殺 盼高雄初選公平競爭

