陳玉珍提案「輕罪緩刑」可參選 民進黨團轟：替蘇清泉開後門

國民黨陳玉珍近日提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定犯下內亂罪、國安法、販毒等以外的輕罪者，也可以在緩刑期間參選公職，相關草案今（12/9）天在立法院試圖闖關，但藍白將全數議程交付院會處理，等同議程未定案，留待週五再決定。民進黨團書記長陳培瑜批評，這無疑是替正爭取國民黨屏東縣長提名的立委蘇清泉開後門，國民黨現在就是照顧自家人，民進黨團沒辦法接受，但陳玉珍反擊，指出蘇清泉只是緩起訴，跟緩刑不一樣。

立法院今天中午召開程序委員會，民眾黨團提案以「議事日程草案」提報院會處理，藍白、民進黨投票表決9比9持平，國民黨籍召委翁曉玲投下贊成票，該案通過，也就是程序委員會未確定議程，由週五院會決定。

陳玉珍提出《選罷法》修正草案，明定犯下內亂罪、意圖危害國家安全、販毒、販賣槍械等以外的輕罪者，也可以在緩刑期間參選公職。陳玉珍在提案說明中指出，緩刑制度適用對象多為犯罪情狀輕微案件，但現行法規卻禁止犯罪情節輕微、已在自新中的人民參選，恐怕是過度擴張侵犯《憲法》保障的被選舉權。

相關提案今天在程序委員會由國民黨團提議增列報告事項，但藍白最後決定通過民眾黨團提議以「議事日程草案」提報院會處理，因此該提案目前暫緩列案，所有議程都有待週五院會處理，代表陳的提案在當天仍有機會付委。

陳培瑜會後表示，陳玉珍的提案無疑是替正爭取國民黨屏東縣長提名的立委蘇清泉開後門，國民黨現在就是照顧自家人，民進黨團沒辦法接受。不過陳玉珍受訪時表示，蘇清泉只是緩起訴，跟緩刑不一樣，要不要把「緩起訴」也加進修正草案，她會再想想。

另一方面，行政院提出《財劃法》修正草案、1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，民進黨團在程序委員會上提案增列至報告事項，但委員會決議以「議事日程草案」提報院會處理，因此有待週五院會處理，才能決定該2案能否付委審查。

