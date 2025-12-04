立法委員陳玉珍。(劉祐龍攝影)

陳玉珍提貪污助理費除罪化 律師轟重創廉政

國民黨立委陳玉珍提出將民意代表助理費「除罪化」的修法方案，2日在立院程序委員會通過並排入週五議程，引發外界強烈反彈。



律師林智群直言，若朝野藍白執意推動此法，「乾脆把貪污罪廢掉最省事」，更痛批此舉形同開後門，恐讓助理費浮報亂象再無法可管。





民意代表因助理費申報不實而觸犯《貪污治罪條例》的案例屢見不鮮，陳玉珍此次提案包含《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給條例》修正草案，主張將助理費爭議排除於貪污罪責之外。提案甫進入議程，便引起法律界與改革團體批評，質疑將削弱廉政制度。

廣告 廣告





林智群在臉書重話批評，藍白選前喊民生、選後卻忙於刪預算、推擴權法案與政治鬥爭，如今更討論「自我除罪化」，令人不能接受。他指出，藍白兩黨並未把公共政策放在優先位置，反而頻頻推動疑似圖利特定團體的法案。





他並以激烈語句指控藍白勢力動機不純，批評國民黨「本來就是共產黨的狗」，而民眾黨則是以話術行銷的「政治詐騙集團」，靠吸引支持者情緒操作而壯大。他痛斥，若助理費脫離法律規範，將使監督機制全面弱化，對民主體制造成嚴重傷害。