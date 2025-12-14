陳玉珍提「助理費除罪化修法」掀波 黃國昌曝白營底線：沒辦法退讓

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨立委陳玉珍領銜共28名委員所提之「助理費除罪化」修法草案，引發跨黨派國會助理反彈，12日集結在立院大門前抗議，要求儘速撤案，並落實法制化改革，保障他們的權益。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日表示，關於助理費的制度化跟法制化一事，民眾黨的態度就是「開大門、走大路」，「公款公用」是無法退讓的底線。





今早9時30分，黃國昌偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇與新北市議員陳世軒，共同召開「國昌特別企劃預告記者會」，並於會後接受媒體聯訪。

關於近期與柯文哲見面討論明年選戰布局一事，黃國昌證實，他週五（12日）晚上有跟民眾黨前主席柯文哲見面，但討論的不是助理費的事，「我禮拜五晚上跟老大（柯文哲）見面，在談的主要是面對民進黨政府打算要毀憲亂政，民眾黨該怎麼辦？第二，的確有提到2026選戰布局的部分，但布局區域到目前為止公諸在媒體上面，成熟的時候會跟大家報告；至於助理費的問題，不在禮拜五晚上討論的範圍之內」。

對於助理費的態度，黃國昌說，他大概公開宣示過3次，民眾黨的立場非常清楚，助理費的制度化跟法制化非常重要，「不應該讓有關於助理費的爭議，變成『司法初一、十五不一樣』的問題根源」。

他相信，很多法官在他們的判決當中，都已很明確地點出這點，也讓很多台灣人民看不懂，為什麼有些人的助理費用貪污辦，有些人是用偽造私文書辦，甚至有極少數特定的助理費（案），後來都沒事，行為的態樣根本都一樣，這到底是出了什麼問題？

黃國昌強調，「助理費的制度化跟法制化，對於民眾黨而言就是開大門、走大路，不是所謂個案的除罪化，對我們來講，公款公用是一個沒辦法退讓的底線，在這個最重要的基本原則上面，民眾黨願意虛心傾聽各界意見」。

他透露，目前不管是所有中央或地方民代，他們在聘用助理時所面對到的問題；以地方議會而言，曾聽過議會助理反應他們竟然沒有加班費，原因是沒編（預算），「讓我聽了有點驚訝」。

黃國昌回憶，之前他們在修《地方民意代表支給條例》的時候，這件事情就應該要納入考慮了，怎麼會修完以後，助理還沒辦法領到加班費？這是一個蠻嚴重的事情，「但是我們沒有特定的時程，也沒有特定要為哪一個個案去處理的政治動機與目的，跟當初民進黨為了個案在推動國務機要費的除罪化『大不相同』」；而他在立法院司法及法制委員會公開持詢時，也已把民眾黨的態度說明得非常清楚。







