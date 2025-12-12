陳玉珍提"助理費除罪化引怒火 與助理代表進行協商

政治中心／綜合報導

爭議不斷的"助理費除罪化"，目前已付委一讀通過，國會助理代表與提案的陳玉珍協商，立法院長韓國瑜也來關切，強調會重視助理權益，但被問到要不要簽名背書則沒有回應，協商後提出幾點共識，包括工作權和福利不能倒退，要加速優化工作，陳玉珍願意用修正動議方式協助，但仍有基層不買單，希望直接撤案。

助理費除罪化爭議持續延燒，助理代表抗議後，與提案的國民黨立委陳玉珍進行協商。立委（國）陳玉珍：「玉珍本人提出的版本，交付委員會委員會當然還沒開始討論，但是已經付委了一讀通過，可以提出助理工會的版本，大家一起來參考嘛，交付各個委員來連署來參考，在這個過程中如果有疑慮的部分，當然我們都一起我們方向是一致。」

陳玉珍提助理費除罪化引怒火「不撤案」！與助理代表進行協商

協商到一半立法院長韓國瑜也來了，強調會眾是助理權益，但當助理詢問他是否有連署，卻直接轉頭就走。（圖／民視新聞）





陳玉珍強調討論可以，但沒有撤案打算，協商到一半立法院長韓國瑜也來了。國會助理代表vs.立法院長韓國瑜：「這是我當院長以來，第一次助理工會正式請願，所以我一定要來跟大家打個招呼，今天提案委員也在助理工會也在，大家可以多溝通，（咳嗽）對不起最近工作壓力太大，助理壓力也很大第三聽我說完，大家有意見可以隨時表達，表達之餘大家都正式來陳情請願，我這邊一定會特別重視提案立委提案，也重視國會助理大家的權益。」

表達對助理費的關心，但被問到要不要簽名背書，韓國瑜沒有多做回應。國會助理代表vs.立法院長韓國瑜vs.立委（國）陳玉珍：「院長可以簽名嗎沒關係這個沒關係，我們請理事長可不可以先介紹一下，你們工會的人，請院長簽名請院長簽名。」

助理費除罪化引發基層不滿，近300名助理連署，卻傳出黨團總召傅崐萁在追查，哪些黨內助理有連署，他駁斥相關說法。國民黨團總召傅崐萁：「這都是綠媒在亂講，一個民主法治的社會，不可以做這樣的事情，查水表的事情，是千千萬萬不能做的事情。」





陳玉珍提助理費除罪化引怒火「不撤案」！與助理代表進行協商

助理費除罪化引發基層不滿，近300名助理連署，卻傳出黨團總召傅崐萁在追查。（圖／民視新聞）





立委（民）陳培瑜：「如果傅崐萁委員真的像傳聞說的，對助理做出這樣的事情，我覺得你應該公開跟助理道歉，陳玉珍說因為她要去選縣長了，她沒有差她不會留在立法院，身為立法委員可以這樣不負責任嗎。」

綠營痛批陳玉珍提案很不負責任，而經過協商得到幾點共識，包括助理工作權與福利保障不能倒退，現行公費助理制度仍有優化空間，應加速推動相關法制化工作，未來上述提案審查，陳玉珍承諾用修正動議方式協助，補原提案不足，但仍有助理不買單。

國會助理工會成員游明諺：「很多我們的夥伴是希望可以直接撤案，那委員她有她的顧慮，她不願意直接撤案，我認為不算有共識，但是現在就委員也有釋出她的善意，那目前就是正在溝通。」助理費除罪化風波不斷，該如何平息基層怒火，各界都在看。

