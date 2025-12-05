陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 傅崐萁：是修法保護助理

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，將助理費除罪化，引發爭議。而立法院會今(5)日無異議，兩項草案順利付委審查。國民黨團總召傅崐萁也表示，助理費的修正案是進步法案，「我們其實是保護這些助理」。

陳玉珍提案將現行規定，立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，而立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪汙治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

不過該修法提出後也引發各界熱議，但立法院會今處理報告事項時，現場立委無表達異議，兩項草案順利付委審查。對此，傅崐萁表示，助理費的修正案是一個進步的法案，能夠對我國會有實質的補貼，也可以真正讓助理能夠得到保障，不會成為民意代表的共犯，「我們其實是在保護這些助理」。

