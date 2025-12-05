陳玉珍提＂助理費除罪化＂付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案將立法院"公費助理費除罪化"，這讓外界質疑，難道是為涉入貪污的同黨立委顏寬恒量身打造嗎？但提案不只顏寬恒本人沒連署，不少小黨也集結抗議，綠營更轟不是"福國利民"，而是只利國民黨，對此國民黨團總召傅崐萁，出面護航自己人，強調是這是"進步的法案"。





陳玉珍提「助理費除罪化」遭質疑 顏寬恒涉貪遭起訴未連署

公督盟召集台灣基進黨、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟在立法院外抗議國民黨推＂助理費除罪化＂修法（圖／民視新聞）

公督盟召集台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，跨黨派集結立法院外，抗議國民黨立委，聯手推動"公費助理費除罪化"，指控是為了自肥嗎？

公督盟執行長張宏林：「這一定是史上最可恥最自肥，最黑箱的提案，今天他們犯法貪污，就改變對貪污的定義，我都要懷疑陳玉珍，會不會拿這50萬，去聘中共的人，來做破壞台灣的事情。」

國民黨團總召傅崐萁：「助理費的修正案，是一個進步的法案，包括在美國這些主要的國家，就是一個實質的補貼，而且助理費的修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障。」





國民黨總召傅崑萁出面替藍營提案緩頰 表示助理費的修正案＂是進步的法案＂（圖／民視新聞）









國民黨團總召傅崐萁，出面替提案的陳玉珍緩頰，畢竟連同他在內，總計有28名國民黨立委，都連署提案，一旦法案上路，不只不再明定公費助理人數，連款項都將統一撥款且免檢據核銷，現在更外傳，提案背後推手是國民黨秘書長李乾龍，且為了官司纏身的顏寬恒量身打造？

立委（國）陳玉珍：「這個事情我就不知道，有助理費相關官司的，事實上不分黨派，藍綠白都有，總共大概有好幾百位的民意代表，都有相關的（官司），既然有一個法律，這麼多人有觸到法網，那這個法律自然有它檢討的必要，不會針對任何人。」

立委（民）吳思瑤：「（藍營）黨中央可以跳過黨團的自主，或是直接來指揮立委，修訂爭議法案，這國民黨的新任黨務人員運作，實在會讓社會擔心，修了這個法，福了誰的國？福了誰的民？，看來只是利了國民黨自己的立委。」

記者vs.立委（國）顏寬恒：「目前有人說是因為，跟您的助理費案有關聯，您有私下拜託李乾龍秘書長嗎？。」





外界質疑國民黨提出的助理費除罪化是在替官司纏身的藍營立委顏寬恒打造（圖／資料畫面）









遭質疑全黨救一人，但顏寬恒本人為何沒連署？他低調沒有回應，而全案在5日上午，也順利付委審查，接下來勢必再掀朝野攻防。

