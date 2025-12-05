政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案將立法院"公費助理費除罪化"，這讓外界質疑，難道是為涉入貪污的同黨立委顏寬恒量身打造嗎？對此國民黨團總召傅崐萁，出面護航自己人，強調是這是"進步的法案"，但這說法遭綠營立委反轟"是退回史前時代"。





陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

助理費除罪化一旦上路 助理費用將會統一撥款由立委統籌運用且免檢據核銷（圖／民視新聞）









公督盟召集台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，跨黨派集結立法院外，抗議國民黨立委，聯手推動"公費助理費除罪化"，挨轟為了自肥，國民黨團傅崐萁，出面緩頰。

國民黨團總召傅崐萁：「助理費的修正案，是一個進步的法案，包括在美國這些主要的國家，就是一個實質的補貼，而且助理費的修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障。」

立委（民）陳培瑜：「這已經不是進步，這是倒退，而且是退回史前時代，這不只是公開的欺負助理，壓榨助理，甚至是公開的表明，自己要當一個貪汙的立法委員，每一個委員會從，每一個月10幾萬，變成70、80萬。」





陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

公督盟召集台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟 集結立法院外抗議（圖／民視新聞）









連同提案的陳玉珍，總計28名國民黨立委，簽名連署，一旦法案上路，未來將不再明定公費助理人數，甚至公費助理的"公費"兩個字，也被刪除，助理費也將改為統一撥款給立委統籌運用，且免檢據核銷，現在更外傳，提案背後推手是國民黨秘書長李乾龍，為了官司纏身的顏寬恒量身打造？

立委（國）陳玉珍：「這個事情我就不知道，有助理費相關官司的，事實上不分黨派，藍綠白都有，總共大概有好幾百位的民意代表，都有相關的（官司），既然有一個法律，這麼多人有觸到法網，那這個法律自然有它檢討的必要，不會針對任何人。」

立委（民）吳思瑤：「（藍營）黨中央可以跳過黨團的自主，或是直接來指揮立委，修訂爭議法案，這國民黨的新任黨務人員運作，實在會讓社會擔心，修了這個法，福了誰的國？福了誰的民？看來只是利了國民黨自己的立委。」





陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

外傳＂助理費除罪化＂提案背後推手是國民黨秘書長李乾龍 且為了官司纏身的顏寬恒量身打造 但對此顏寬恒未回應（圖／資料畫面）









記者vs.立委（國）顏寬恒：「您有私下拜託李乾龍秘書長嗎？」

遭質疑全黨救一人，顏寬恒疑似為了避嫌也沒連署？對於提案他低調沒回應，儘管案子已付委審查，但現在引發基層助理炸鍋，藍營恐怕得好好決定下一步。

