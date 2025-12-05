政治中心／王云宣、李志銳台北報導

國民黨立委陳玉珍，日前提案將立法院"公費助理費除罪化"，這讓外界質疑，難道是為涉入貪污的同黨立委顏寬恒量身打造嗎？對此國民黨團總召傅崐萁，出面護航自己人，強調是這是"進步的法案"，但這說法遭綠營立委反轟"是退回史前時代"，助理工會反對修法，喊話別讓公費助理成為政治算計下的犧牲品。

「退回民代自肥惡法。」

公督盟召集台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，跨黨派集結立法院外，抗議國民黨立委，聯手推動"公費助理費除罪化"，挨轟為了自肥，國民黨團傅崐萁，出面緩頰。

廣告 廣告

國民黨團總召傅崐萁：「助理費的修正案，是一個進步的法案，包括在美國這些主要的國家，就是一個實質的補貼，而且助理費的修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障。」





陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

國民黨團修法推公費助理費除罪化，引發極大爭議。（圖／民視新聞）





立委（民）陳培瑜：「這已經不是進步，這是倒退，而且是退回史前時代，這不只是公開的欺負助理，壓榨助理，甚至是公開的表明，自己要當一個貪汙的立法委員，每一個委員會從，每一個月10幾萬，變成70、80萬。」

連同提案的陳玉珍，總計28名國民黨立委，簽名連署，

一旦法案上路，未來將不再明定公費助理人數，甚至公費助理的"公費"兩個字，也被刪除，助理費也將改為統一撥款給立委統籌運用，且免檢據核銷，

現在更外傳，提案背後推手是國民黨秘書長李乾龍，為了官司纏身的顏寬恒量身打造？

立委（國）陳玉珍：「這個事情我就不知道，有助理費相關官司的，事實上不分黨派，藍綠白都有，總共大概有好幾百位的民意代表，都有相關的（官司），既然有一個法律，這麼多人有觸到法網，那這個法律自然有它檢討的必要，不會針對任何人。」

立委（民）吳思瑤：「（藍營）黨中央可以跳過黨團的自主，或是直接來指揮立委，修訂爭議法案，這國民黨的新任黨務人員運作，實在會讓社會擔心，修了這個法，福了誰的國？福了誰的民？，看來只是利了國民黨自己的立委。」

記者vs.立委（國）顏寬恒：「您有私下拜託李乾龍秘書長嗎？。」





陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

國民黨團修法推公費助理費除罪化，助理工會發聲反對（圖／民視新聞）





基層助理忍無可忍，工會發聲嚴正反對，盼朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品，強調廢除公費助理制度，讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治，呼籲立即停止修法。

原文出處：陳玉珍提「助理費除罪化」付委審查 顏寬恒疑避嫌未連署

更多民視新聞報導

藍擬將助理費除罪化 自肥法案嚴重引國安問題？

梁文傑「午休狀態」判若兩人！愛妻林楚茵曬照全出賣

卓榮泰發聲了！小紅書遭禁1年 警告這1情況「考慮直接斷掉」

