陳玉珍提「助理費除罪化」...何穎怡批「不要臉的自肥法案」：繳稅是讓你立委直接放進口袋？...直言政院若副署「就是與全民作對」：任由民代吸血百姓

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，將國會助理公費改列成立委支配，等同將「助理費貪污除罪化」。對此，作家何穎怡今（5日）痛批，「沒看過比這更不要臉的自肥法案」。她質疑，「助理費又不是首長特支費，憑什麼由立委決定想怎麼用就怎麼用？我們繳稅，是讓你立委直接放進口袋的嗎？」

陳玉珍日前提案修《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化。

何穎怡今日於臉書發文直呼，「我真的沒看過比這更不要臉的自肥法案」。她指出，助理費又不是首長特支費，「憑什麼由立委決定想怎麼用就怎麼用？」她也點出，就算特支費，也是需要單據報銷。

何穎怡質疑，「我們繳稅，是讓你立委直接放進口袋的嗎？」最後，她表示，這條法案，行政院如果還副署，「就是與全民作對，任由民意代表吸血百姓」。

