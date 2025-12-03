陳玉珍提「助理費除罪化」 吳思瑤批「為個案解套」

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案修改「立院組織法」和「地方民代費用支給補助條例」，將助理費改為由立委及議員「統籌運用」，而且不須檢據核銷，還可以運用在助理薪資以外的範圍，等同於促進「助理費除罪化」，但綠營立委吳思瑤批評，提案恐怕涉及為特定人士解套，是政治干預司法，同黨立委徐巧芯也提出看法，認為三黨應該先取得共識再推法案，以避免外界有「是不是民代自己為了規避法律責任才修法」的聯想。

記者VS.新竹市長(停職中)高虹安(7.28)說：「會擔心法庭內的狀況嗎？」停職中的新竹市長高虹安，因為涉嫌詐領40多萬助理費，官司還在調查中，但不只民眾黨，藍綠兩黨包含民進黨立委林岱樺、國民黨立委顏寬恒等人，都曾因為涉及助理費使用不當被控涉貪罪名。

如今藍營立委陳玉珍提出解套方案，攤開陳玉珍所提出的立法院組織法修正草案，原本立委每人可聘用公費助理8到14人，改為助理若干人，且原本由立院編列預算支應助理費，也將改為撥款給立委統籌運用，並且不需要檢據核銷，經費運用項目也不限於助理費，地方民代費用支給補助條例，也同步修改，原先由議會編列預算支應，也改為撥予議員統籌運用，同樣免檢據核銷，運用項目也不限於助理補助費。

但外界也質疑法案特別註明可溯及既往五年，是否為特定人士解套？立委(民)吳思瑤說：「這個議案，也涉及了為個別人士，為個案來量身訂做的修法，也再一次用政治來干預司法的偵辦。」立委(國)徐巧芯說：「不分黨派，要有共同有共識的話，再進一步地去往前推(法案)，會是一個比較好的情況，免得別人認為說，是不是民意代表自己透過修法，然後可能就可以，規避一些法律的責任。」藍綠難得有志一同，接下來就等雙方凝聚共識，更得避免修法成了貪污漏洞。

