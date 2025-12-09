陳玉珍提「助理費除罪化」拒撤案 黃捷不齒藍委1行為：慣老闆

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，據傳已有200名跨黨派助理連署。據悉，立院國會助理工會幹部透露，他們的訴求是希望委員撤案，除非立法院長韓國瑜給予保證，否則本週五（12日）將赴立院議場外抗議。對此，綠委黃捷在社群聲援助理工會，他也鼓勵助理加入。甚至耳聞藍營委員要求助理撤簽，黃怒嗆這種慣老闆行為令人不齒。





媒體《自由時報》報導指出，一名國會辦公室主任今（9）日主動號召連署撤回提案，截至下午4時半，累計已有200人參與，但朝野約6位立委施壓其助理不准連署，由於此時正值明年續聘與領年終的關鍵時段，讓助理「壓力山大」。



黃捷表示，她挺捍衛助理的勞動權，請陳玉珍撤回「助理費除罪化」這種自肥提案！她質疑，立委怎麼能提法案，讓助理費全進自己口袋？傅崐萁還敢說這是「進步法案」？若是為顏寬恒的官司解套，真的吃相難看。



黃捷指出，不論哪一黨的助理，他們都是帶著理想走進國會，更應受到制度保障。國會助理工會發起「捍衛勞權」連署，她也鼓勵助理加入。卻有藍營委員要求助理撤簽，這種慣老闆行為令人不齒。她堅決反對這種赤裸裸的自肥行為。這項荒謬提案，不應只是「暫緩」，應立刻撤回。



媒體《自由時報》引述一名工會幹部意見稱，幹部們昨天在內部群組中，提議本週五的抗議訴求訂為本周五將本案撤案，以避免立法院可隨時重新啟動三讀。因為只要有案，藍委可隨時在委員會抽出逕付二讀，一個月協商冷凍期後後就能表決、三讀。



該幹部還透露，目前去抗議的可能性很高，但如果陳玉珍在週五前撤案，或是韓國瑜願掛保證「不會處理該案」，到時仍可能會調整是否抗議。

