陳玉珍提｢助理費除罪化｣拒撤案！黃智賢：我們怎會創造出一群民賊

國民黨立委陳玉珍。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，讓助理費交由立委統籌運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起社會質疑，這將讓「詐領助理費」除罪化，進而讓「貪污」合法化。陳玉珍今（9）天受訪時回應：「提案是我們的權利，但我不會撤回」。對此，資深媒體人黃智賢感嘆：「怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？」

黃智賢今天上午在臉書以「惡魔立委的邏輯」為題發文寫道：「按照這些立委跟議長見不得人的骯髒邏輯。薪水不該直接由機關匯給助理。因為那樣，要A太麻煩，又容易被抓。所以要把人民血汗錢，整包直接給立委跟議員。直接給。以後不用詐領了。都是你的。他們不斷說謊，扭曲真實歷史。不讓人民記起，助理費，是走了多長久的血淚之路，才從整包給民代跟立委，改成直接匯給助理。」

黃智賢接著表示：「邏輯很好。那麼，也把行政院所有公務員薪水，直接匯入卓榮泰私人帳戶。要聘多少員工他決定。不需要回報行政院。也不用單據核銷。如果嫌卓榮泰沒有選票。那，把全台所有中央政府總預算，將近3兆元，外加特別預算，直接匯入賴清德私人帳戶。要花多少錢？要用多少人？賴清德自己決定。不用告訴人民。不用單據核銷。也就是，錢都是給賴清德的補貼。怎麼花，都是合法的。不花，存起來，也是合法的。不算貪污。如何？有人接受嗎？」

黃智賢直言：「我們怎會在台灣，創造出一群民賊？一群無法可以制衡，無人可以約束的地獄魔王？他們可以為所欲為，是因為許多人一起為惡。人民被政黨的立場綁架，覺得，只要你幫我罵別的政黨，你就是我的英雄。英雄殺人放火，都是對的。於是人民就縱容。但真相是，縱容的結果，不是你討厭的那個政黨會受苦。而是這個社會的法治公義，徹底淪喪。社會不斷沉淪的結果，受苦的，當然是你我這種賤民。而廉恥二字，誰還認得？」

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。該獲得國民黨立委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批「老闆」貪汙、恥辱，國民黨團昨天召開幹部會議討論，未決定撤案或是否暫緩。

