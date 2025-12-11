陳玉珍提「助理費除罪化」根本超譯！他精闢翻譯：立委千萬年薪法案

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，讓助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，使得眾多辦公室助理們相當不滿，已有跨黨派助理們連署要求撤回提案，但陳玉珍不為所動。長年擔任民進黨團總召柯建銘幕僚的周立軒質疑「助理費除罪化」這一用詞，助理費哪有什麼罪？

周立軒透過臉書帳號周軒質疑，一直很好奇為什麼要用「助理費除罪化」這幾個字，形容國民黨陳玉珍的提案？

他強調，助理是弱勢被壓迫的那一方，「助理費」哪有什麼罪？

周軒認為，立法院絕大多數的立委，都奉公守法，現行制度哪有什麼問題？

他呼籲，請正名陳玉珍的提案叫「立委年薪千萬法案」好嗎？

