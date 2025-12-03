陳玉珍提「助理費除罪化」 綠營支持開放討論：反對黑箱通過

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/3）天表態，歡迎就制度面進行討論，但反對用逕付二讀方式沒收討論、過水協商，然後黑箱通過。

對於助理費除罪化，有關於各級民意代表助理公費要如何認定，過去引發很多討論，也有各政黨、中央到地方民代因此涉及刑法，有人認為是歷史共業，這議題應該要屏除黨派政治立場，回歸到民主政治原則來思考。

鍾佳濱說，他有另一個觀點可以思考，目前立委公費助理的編列金額相當高，如果依照陳玉珍的提案內容，一律視為薪資補充，恐怕會讓立委的薪酬超乎社會上所認可的程度，但相對於其他非六都地方的民意代表，支領金額要來聘請助理人數有限，視為一種問政業務上的支持還有道理。

鍾佳濱認為，無論如何，任何提案都應該在立法院進行充分討論，向民間徵求意見，千萬不要再把這個提案用逕付二讀的方式沒收討論，然後過水協商、黑箱表決，這是民進黨團最不願意看到。

鍾佳濱強調，歡迎各界討論各級民意代表助理費的性質，但不能接受為了除罪化，就用逕付二讀的方式「沒收討論、過水協商、黑箱表決。」

至於提案中有「溯及既往」部分，被視為替新竹市長高虹安、立委林岱樺脫罪，鍾佳濱指出，最忌諱是為個案來修法，像是民眾黨主席黃國昌經常在委員會以「個案」來質詢，目前也因此被調查是否「濫用立委職權圖利他人、涉嫌收受賄賂。」

鍾佳濱認為，為個案質詢、為個案修法都萬萬不可，修法通過可能會有些受益者，甚至要被苛責卻沒被苛責，都是可能的範圍，修法過程中應該屏除這些個案的影響，從可長可遠的制度進行修正。

