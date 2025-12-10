陳玉珍提「助理費除罪化」，若通過立委1年多領780萬？韓國瑜發聲表態！變成「公費助理費」影響有多大
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，遭質疑變相替立委加薪，引發跨黨派基層助理強烈反彈，立法院助理工會週二（12/9）向立法院長韓國瑜遞交陳情書表達反對意見。 韓國瑜傍晚發出聲明指出，立法院尊重每一位委員的提案權，會全力捍衛國會助理的權益，更會提醒每一個黨團，「任何修法都不該侵害國會助理工作權。」
陳玉珍提案除罪化 遭質疑替顏寬恒、高虹安解套
現行立法院組織法規定，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用。
國民黨立委陳玉珍上週提出《立法院組織法》修法，明定助理費可由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。
政治評論員吳靜怡8日也指出，近日傳出地方人士透露，前民眾黨新竹市長高虹安將參選2026新竹市長到底，該人士還透過關係找上國民黨秘書長李乾龍，而後李就如媒體報導，找立委吃飯簽下這份「高虹安條款」，形同幫高虹安除罪化。
該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署。
助理工會呼籲陳玉珍、連署立委撤回提案
立法院國會助理工會則發布新聞稿表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷。
「此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，國會助理工會明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。」
助理工會呼籲陳玉珍及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益，反對任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向。呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。
部分藍挺、綠反對 民眾黨態度成關鍵
國民黨立法院黨團8日召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。一度傳出多位藍委有意撤簽，但在國民黨團總召傅崐萁壓力下並未成真。
陳玉珍9日表示，尊重工會表達意見，但不應將修法草案污名化，「提案是我們的權利，我不會撤回」。
至於在民眾黨立委部分，雖然黨團總召黃國昌說，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮空間，但民眾黨立委們則是對於自家助理去連署撤回法案有不同作法，有人支持有人反對。
而退出民眾黨的新竹市長高虹安在立委任內也涉及詐領助理費，目前正在被停職中，因此民眾黨有部分立委想支持助理費除罪化，不過卻發生助理與立委的意見不同的狀況，十分尷尬。
民進黨：形同讓詐騙無罪！
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，在國民黨秘書長李乾龍遊說下，陳玉珍銜命提出助理費除罪化修法，不只助理的薪資，連其健檢費、文康費全部吃乾抹淨，竟都可由立委統籌運用，一旦修法通過，立委1年可多領780萬元，超過10個一般上班族的年薪，更形同讓詐騙無罪！
民進黨團副書記長林月琴表示，陳玉珍的修法把公費助理費變成立委可以運用的款項，變成名正言順的「私房錢」，立委要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界都看不見，且此修法讓勞權倒退，幫特定立委開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。
韓國瑜：任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益
韓國瑜聲明表示，稍早收到立法院國會助理工會李永誠理事長、監事召集人王忠智等代表工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情都收到了，也充分理解。
韓國瑜表示，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。
同時，韓國瑜也強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。
韓國瑜最後說，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。
00878+00919+0050...每月投資3萬，如何只花5年存到上千萬？「3階段存股法」大公開，上班族也能複製
網傳「勞保年資不滿25年，勞保年金只能一次領」真假？勞保退休金幾歲可領一表看！月領、一次領誰划算
2026台幣28字頭又來？「1天升1元」重現？美金匯率想撿便宜再等等，4大名家預測點曝光
