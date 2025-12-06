陳玉珍提「助理費除罪化」連藍委助理都反對！林月琴直言：你的錢被老闆拿去洗頭，不會生氣嗎？...批修法不只勞權受損「更成貪污溫床」！

國民黨陳玉珍提案修《立法院組織法》，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案「除罪化」；該案昨（5日）付委審查，引起藍綠白國會助理反彈。對此，民進黨立委林月琴今（6日）指出，若陳玉珍版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床。她質疑，「你的錢被老闆拿去洗頭、被無理由拿去花，你不會生氣嗎？」

陳玉珍提案修《立法院組織法》，將立委每人聘用公費助理8至14人，改為聘用助理「若干人」，且刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢具核銷」，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

廣告 廣告

為此，成員橫跨藍綠國會辦公室的助理工會昨日發聲明，直言此案等同立委以「廢除公費助理」的方式自肥，直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。助理工會強烈呼籲，「立即停止此一修法」。

民進黨立委林月琴則指出，陳玉珍提出「助理費除罪化」有這麼大爭議，甚至連自家助理都炸鍋的原因，以最白話的方式說，「原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範，如果陳玉珍版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污」。



林月琴質問，「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」她說，這讓她想到社工「薪資回捐」問題，「當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害」。

林月琴續指，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公，「就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院，成為權益退步的地方」。

林月琴強調，陳玉珍提案的修法，不只是勞權受損，「更會成為貪污的溫床」。她說，「不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？支持助理、反對修法！」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

國會助理工會反對「廢除公費助理制度」...陳培瑜酸「自家人的助理都看不下去」！諷「不用呼籲朝野立委」：提案者全是「在野黨立委」！

陳玉珍提「助理費除罪化」...何穎怡批「不要臉的自肥法案」：繳稅是讓你立委直接放進口袋？...直言政院若副署「就是與全民作對」：任由民代吸血百姓