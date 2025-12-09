陳玉珍提「助理費除罪化」！ 韓國瑜：不該侵害助理工作權益

國民黨立委陳玉珍推動「助理費除罪化」修法，引起跨黨派助理不滿。立法院國會助理工會，今（9）日發函給院長韓國瑜表達擔憂。對此，韓國瑜晚間回應助理工會訴求，強調修法不該侵害助理工作權益。

韓國瑜表示，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜指出，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人，「國瑜身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。」



韓國瑜也感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。

