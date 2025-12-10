陳玉珍是煙霧彈！她轟：傅崐萁躲背後推助理費大赦令 簽名立委都是圖利幫兇！

吳靜怡批評，傅崐萁躲在背後推「助理費大赦令」讓金門選區最穩的陳玉珍提案當煙霧彈，犧牲上千位助理權益，為少數人違法除罪。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 國民黨立委提案修「立法院組織法」、「地方民代費用支給補助條例」，將助理費除罪化，遭質疑為特定人士解套。媒體爆料，國民黨立院黨團與黨秘書長李乾龍上月底餐敘，黨團總召傅崐萁親自拿出提案要求連署，並讓金門選區最穩的陳玉珍當提案人。對此，政治評論員吳靜怡今（10）日痛批，犧牲上千位助理權益，為少數人違法除罪，簽名的立委都是圖利罪的幫兇！

吳靜怡發文提及，媒體爆出，多名立委11月底到喜來登飯店和李乾龍餐敘，傅崐萁親自拿出提案，要求黨團連署，但真正主導的傅崐萁卻沒有連署，刻意「找一個選舉最穩的人當煙霧彈」？讓金門選區最穩的陳玉珍出來「扛砲火」！

針對傅崐萁說助理費修法為「進步法案」，吳靜怡痛批怎麼好意思？為了少數人違法除罪，犧牲上千位助理權益，有中介遊說、有飯局、有目的，背後更傳出有金主，甚至還傳出找了相關團體的幹部，傅崐萁和李乾龍扛的起調查嗎？這難道這不是圖利罪？「修法不是改革，而是貪污除罪化！」

吳靜怡指出，國民黨希望在年底前「速戰速決」完成這些修法，避免爭議延燒到2026年地方選舉，這些是不是話術？金主要的應該就是2026年地方選舉讓某人合理化而已，她質疑這位金主也找過民眾黨高層討論過，怎麼可以隱瞞民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲私下隨意用「藍白合」的皮，幹最壞的事？

「上千位助理的權益有高虹安一個人選戰重要嗎？」吳靜怡質問李乾龍，既然停職中的新竹市長高虹安自認無罪，幹嘛急著修法？二審就會宣判高有無貪污，拜託，有自信一點！多數立委以為陳玉珍會撤案，「別傻了，國民黨立委的助理們，你們應該要守護自己站出來，韓國瑜簡直是被傅崐萁架空的立法院長，呼喚他沒用了！」

