陳玉珍涉喬中華電信人事 北市議員參選人馬郁雯.陳又新按鈴控告

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

國民黨立委陳玉珍遭爆料，介入中華電信的人事關說案，不僅多次打壓高層，幫李姓和翁姓兩名職員升遷，中華電信工會還查出，其中，李姓職員曾經捐了五千元的政治獻金給陳玉珍，因此，台北市議員參選人陳又新和馬郁雯，一早就到北檢按鈴，告發陳玉珍圖利等罪。

民進黨台北市議員參選人馬郁雯、陳又新，週五一早，來到北檢按鈴控告國民黨的立委陳玉珍，涉嫌圖利、喬人事。LINE對話截圖寫下，已經跟中華電信喬好，雖然沒有讓他去做工務科長，但同樣讓他調去別的職缺，形同升官。民進黨中正萬華市議員參選人馬郁雯，秀出立委陳玉珍的對話內容痛批，這不是關說，什麼才是關說。台北市議員參選人(民)馬郁雯表示，而且事後中華電信工會就查出來，過去這名李姓職員曾經捐獻五千塊的政治獻金給陳玉珍，我想問這樣是對價關係嗎，選民服務是這樣做的嗎。

陳玉珍涉喬中華電信人事！ 馬郁雯秀對話紀錄控告

民進黨台北市議員參選人，控告立委陳玉珍圖利。（圖／民視新聞）

馬郁雯揭露，除了翁姓職員，陳玉珍也曾經為了幫李姓職員升官，多次找中華電信柯姓總經理，到立院辦公室報告人事案，甚至還找來王姓經理，到國民黨金門縣黨部進行施壓，事後中華電信工會查出，李姓職員曾捐獻5千元政治獻金給陳玉珍。根據中華電信內部評比，李姓及翁姓員工本來就沒有升遷機會，沒想到就在陳情後，就得到升遷。律師陳又新質疑，陳玉珍把關說案包裝成選服，涉嫌圖例、藉勢藉端勒索等罪。台北市議員參選人(民)陳又新表示，只要來找你陳玉珍，不管原本不合理不合法的，全部都合理合法了是不是，這個就叫作關說啦，妳就是用妳的職權打壓這個人，所以今天會對她提出藉勢藉端的告發。

民進黨台北市議員參選人，控告立委陳玉珍圖利。（圖／民視新聞）陳玉珍表示不隨之起舞，但隨著按鈴提告，也將進入司法程序。

