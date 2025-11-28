陳玉珍激動喊話賴清德：戰爭非兒戲！金門慘況歷歷在目

總統賴清德於宣布8年內編列1.25兆元國防特別預算，更表示「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，遭部分媒體以聲稱「證實北京2027武統台灣」，讓總統府駁斥是錯誤片面解讀。對此，曾金門立委陳玉珍在立法院情緒激動，直言「沒有打過仗的人才會隨便把戰爭掛在口上」，奉勸賴清德不要輕忽戰爭的嚴重性。

陳玉珍。（圖／中天新聞）

陳玉珍表示，若賴清德的言論屬實，那麼政府應該立即開始準備戰地政務，否則便是在恐嚇人民，導致「狼來了」效應。她語帶哽咽地回憶金門過往的戰地生活，指出當年宵禁政策下，晚間7點後禁止外出，海域也不准進入，違者格殺勿論。她提到，當時家人甚至因為宵禁而在緊急情況下被攔截，這是戰爭帶來的殘酷現實。她強調，戰爭兩年看似簡單，但其背後是無數生命的犧牲，並提到金門許多人因踩到地雷而喪命。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

此外，針對賴清德的國防預算計畫，陳玉珍表示支持，但她質疑若2027年真的會發生戰爭，相關武器應在2026年之前到位，並強調戰爭不僅需要軍備，還需要民心的團結。她呼籲政府應該補足軍人薪資缺口，並對軍公教政策進行調整，以鞏固國內共識。

陳玉珍進一步指出，賴清德的言論若為虛假，只會造成社會恐慌，削弱人民對政府的信任。她呼籲身為國家元首，應以穩定民心為首要任務，讓人民能夠安居樂業，而非以戰爭威脅恐嚇百姓。她也批評美國積欠台灣6600億軍購款，並質疑F-16V等軍備是否能如期到位。

最後，陳玉珍強調，戰爭威脅並非兒戲，領導人應該深思熟慮，切勿輕率談論戰爭，並應以實際行動為國家安全做好萬全準備。

延伸閱讀

政院版財劃法出爐 陳玉珍：菸酒稅回歸金馬是遲了25年的正義

遭綠委批中共代理人 陳玉珍：我若當縣長就是要讓金門百姓生活更好

國民黨團轟民進黨團：離島搶錢、社福名義請客、分裂族群搞鬥爭