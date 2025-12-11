陳玉珍為何執意推「助理費除罪化」？她揭背後原因：立委會變一門高獲利生意

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍銜黨中央之命，力推「助理費除罪化」法案，在朝野立委辦公室間引爆怒火，逾200名助理連署要求撤案。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭10日點出，若修法通過，擔任立委、議員將成為一門「高獲利生意」，可支配所得超過總統薪水，甚至打破「公款專用」的紅線，才讓立法院長韓國瑜急出面滅火。

（資料照）

王婉諭透過臉書表示，這個法案之所以爭議巨大，不只是因為它可能是在幫顏寬恒等人解套，更重要的是，它試圖打破「公款專用」的紅線，讓原本該給助理的薪資，變相成為立委個人的「實質收入」。試想一下，如果這個法案通過，立委每個月除了本薪，還能合法統籌大筆助理費而不需要核銷，在某種程度上，形同讓立委的「可支配所得」暴增，甚至超過總統的薪水，這才是陳玉珍堅持不撤案、劉書彬氣的要求助理不得聯署反對的根本原因。

「助理是立委聘的、為立委工作，但薪水為什麼不是立委發？而是由立法院直接匯款？」王婉諭指出，事情的癥結，出在立委和助理之間的勞雇關係。起初助理薪水確實是先撥給立委，再由立委發放，但很快就開始亂象百出，有的立委根本不請助理；有的找親戚掛名；就算真的聘人，也盡可能壓低薪資，把剩下的錢放進自己口袋。這就是人性中的貪念。為了解決這些問題，經過多年改革，才建立了今天的制度，薪水由立法院直接撥給助理，確保錢真的進到勞工手上，避免立委中飽私囊。

不過，王婉諭提及，即便如此，「詐領助理費」的案件仍然不分黨派、層出不窮，其實守法一點都不難，只是這些利益令人無法抗拒，陳玉珍委員近期受訪提到「修法起因在民代助理費究竟屬薪資，或議員問政工作的實質補貼？」這句話精準點出了問題，在某些立委眼裡，助理費被當成國家給立委的「補貼」，只是「剛好」拿來請助理而已，如果能修法讓這筆錢不需核銷、直接進立委口袋，對他們來說當然是「回歸正軌」。

王婉諭揭露，有些立委，一個會期進立法院的天數屈指可數，不質詢、不審法案，把立委身份當成喬事工具。對他們來說，聘專業助理只是浪費成本，如果沒聘滿助理，錢會被國庫收回；所以為了把錢領出來，他們只好找人頭、造假名冊，但如果修法通過，這筆錢將名正言順成為立委的私房錢，而且這不僅是國會「獨樂樂」，陳玉珍也提案將地方議員也納入，更可能開啟台灣政治嚴重的結構性腐敗。當立委、議員本身成為一門「高獲利生意」，願意認真投入立法監督工作的誘因就更低了。

王婉諭點出，這個法案一旦通過，受害最深的正是最了解立法院運作的國會助理，這不僅讓資深助理感到不受尊重，更讓未來的勞動權益岌岌可危，藍營許多資深助理在國會打滾數十年，對議事的熟悉程度遠勝多數立委，這次連他們都看不下去，甚至醞釀串連抗議，這對國會運作絕對是個警訊，立委的法案、質詢、攻防，都需要助理協助，若專業幕僚集體消極抵制，國會真的很可能癱瘓，這也就是為什麼，韓國瑜院長會意識到嚴重性，破天荒地針對同黨委員的提案，發佈新聞稿來滅火。

王婉諭認為，現行制度當然有檢討空間，包括第一，對於認真做事的立委、尤其是地方議員，目前的公費額度確實吃緊、資源有限，但解決之道應該是「增加透明的專款專用額度」，而不是把助理費變成無法監督的小金庫；第二，「國會助理亟需法制化」，現在公費助理沒有明確的敘薪標準與職權規範，這也是國安風險的漏洞，制定《立法院公費助理任用法》就是根本解方，把助理的薪資、福利、聘用條件、職權透明化，這在多數民主國家其實都是常態，台灣實在已經落後太久了。

