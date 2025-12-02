即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨、民眾黨立法院黨團今（2）日上午在院會中將為一國兩制鋪路的陳玉珍版《離島建設條例》修正案逕付二讀，而就連為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀。對此，民進黨立委吳思瑤怒批，雙標且邪惡的立院，藍白要的直接過，連討論都懶？執政黨推的不給審，就丟包擋案？





吳思瑤稍早以「雙標的立院！邪惡的立院！」為題在臉書發文表示，大會報告，逕付二讀食髓知味，藍白又來了；替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的陳玉珍版《離島建設條例》修正案，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

廣告 廣告

另，吳思瑤說，為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀！不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」了！

她反問，今天中午的程序委員會、藍白會不會再挟人數優勢，擋下政院版《財劃法》修正案？擋下總統所提攸關軍購預算的《強化國安行動特別條例》？

最後，吳思瑤強調，沒有程序正義，就沒有實質正義。「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加！







原文出處：快新聞／陳玉珍版「離島條例」逕付二讀 吳思瑤率眾綠委舉牌抗議

更多民視新聞報導

財劃法345億分不到「再修又暴增2646億」 張惇涵誠懇喊話了

公投前一天放假？羅智強喊「跟進民進黨」將提案

一毛未刪！馬太鞍溪特別預算立院三讀 270億助花蓮災後重建

