陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！吳思瑤轟：為一國兩制鋪路

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委吳思瑤今（2）日怒轟，《離島建設條例》修正案、《不當黨產處理條例》修正案又被藍白逕付二讀。她指出，替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的國民黨立委陳玉珍版《離島建設條例》修正案，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。她怒轟，陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

「雙標的立院！邪惡的立院！藍白要的，逕付二讀！執政黨推的，丟包擋案？」吳思瑤在社群平台怒轟，逕付二讀食髓知味，藍白又來了。

吳思瑤表示，為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀了，不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」了。

吳思瑤也憂心，今天中午的程序委員會、藍白會不會再挟人數優勢，擋下政院版《財劃法》修正案？擋下總統所提攸關軍購預算的《強化國安行動特別條例》？

「沒有程序正義，就沒有實質正義」，吳思瑤怒轟，「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加。

