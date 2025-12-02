即時中心／潘柏廷報導

國民黨立院黨團今（2）日上午在立法院變更議程，將同黨立委陳玉珍提出在離島建設「自由貿易示範區」的《離島建設條例》修正草案直接逕付二讀，民進黨立院黨團直批恐讓中國洗產地，更在下午召開記者會表達不滿。其中，書記長陳培瑜會中更問陳玉珍，「到底是要幫中國開多大的門？挖多大的橋？把金門拱手賣給中國」。

陳培瑜在民進黨團下午記者會直言，國民黨與民眾黨針對所也有保護台灣的法案、預算都在一擋再擋，而藍白提出的賣台法案就一路衝，不知道衝到哪裡去，直接逕付二讀，甚至可以想見後續就是過水、形式上的協商後，就會三讀表決。

接著，陳培瑜認為，這一系列逕付二讀的法案就是陳玉珍提出的《離島建設條例》修正草案，版本則提到要在3個離島建設「自由貿易示範區」且相關規定只要縣市政府說的算，卻要中央買單。

同時，她分析「自由貿易示範區」很有可能成為中國洗產地的地區，因此要問陳玉珍「到底是要幫中國開多大的門？挖多大的橋？把金門拱手賣給中國」。

第二，就《離島建設條例》修正草案提到離島地區的「重大建設」一樣由縣政府自行說的算，而中央必須買單興建，陳培瑜質問，什麼叫做「重大建設」？誰來定義？到底「重大建設」是陳玉珍以後當金門縣長說了算？還是以後北京政府跟陳玉珍說了算？

民進黨立院黨團今日下午召開記者會。（圖／民視新聞）

因此，陳培瑜再喊話陳玉珍，究竟要如何指定重大建設？在哪裡蓋重要建設？蓋的重要建設是為了誰謀取利益或福利，「陳玉珍必須公開站出來說清楚講明白」。

另，陳培瑜也提到，院版《財劃法》依然被繼續躺在程序委員會被冰凍、暫緩列案，明明國民黨很多立委都公開說願意支持院版，但國民黨只願意針對再修版《財劃法》要求行政院必須按照法律執行，甚至未來行政院在覆議必須讓院長卓榮泰進立院報告時，國民黨立委想見會刁鑽危難行政院團隊。

最後，陳培瑜強調，所有條例預算都是希望把台灣人團結在一起，「不管哪一黨但我們都是同一國，拜託這些在野黨委員不要再擋保護台灣的法案及預算，也不要再進行賣台灣的法案」。

原文出處：快新聞／陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？

