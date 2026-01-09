陳玉珍疑幫台電職員喬升遷！ 馬郁雯、陳又新赴北檢按鈴告發

馬郁雯與陳又新按鈴告發陳玉珍。（圖／翁靖祐攝）

國民黨立委陳玉珍被將加入台北市議員選戰的馬郁雯與陳又新控訴，用立委的職權進行施壓，涉嫌介入國營事業中華電信的人事升遷。馬郁雯、陳又新今（1月9日）上午9時前往台北地檢署按鈴告發陳玉珍圖利與藉勢藉端勒索。

馬郁雯表示，國民黨立委為幫翁姓職員升遷對中華電信進行施壓，被中華電信發函給監察院，甚至發陳情信給總統府。不過，陳玉珍的施壓還包含另名李姓職員，並因此叫中華電信柯姓總經理多次來立法院報告人事案情，甚至當著李姓職員的面前，找王姓經理到國民黨金門黨部進行施壓。

馬郁雯說，這名李姓職員還被中華電信查出，過去曾捐5000元的政治獻金給陳玉珍，質疑「這樣是對價關係嗎？選民服務是這樣做的嗎？」不僅如此，另名陳姓職員被要求不能原地升遷，即便找來地方人士向陳玉珍求情也沒用。

馬郁雯指出，中華電信工會1月6日已經發函給中華電信，要求大規模清查公司人事關說案，並要求因陳玉珍關說獲得升遷的李姓職員調降回原職務，並繳回落差的薪資。

陳又新說，陳玉珍並無否認關說，而是說在做選民陳情，但關說不就是從陳情來的嗎？關鍵在於陳情內容是否合法，合理，若不合法卻仗著職權去關說，那就是違法。

陳又新表示，本案是否合法，其實從中華電信工會的反應就可以看得非常清楚。他指出，陳玉珍的行為已經違反貪汙治罪條例第4條第1項第2款藉勢藉端勒索、第6條第1項第5款對非主管或監督之事務圖利罪。

馬郁雯表示中華電信工會已經發函要中華電信徹查。（圖／翁靖祐攝）

