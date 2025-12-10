陳玉珍硬修助理費法案被批圖利又退步！議員也感慨：看不到任何的好處

國民黨立委陳玉珍。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍等人提案推動「助理費除罪化」，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引起社會強烈質疑，許多助理和民代都看不下去。新北市議員林秉宥感慨，此舉一夕回到解放前，除了那些對助理費有所渴求的人以外，看不到任何的好處。

陳玉珍提案要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷，更要將縣市議會的議員助理納入適用，竟有28位國民黨立委連署，這一舉動引爆全台民代助理不滿，因此舉將讓助理薪資完全被立委掌握，不僅失去自主性，也變相壓縮薪水，且這些錢都將流入立委自己口袋內，立法院助理工會副理事長田飛生今（10）日表示，目前約有250多名助理參與連署呼籲撤案。

林秉宥表示，很多人已經寫了，現在陳玉珍推的助理費法案，不管是立委或是地方民意代表，其版本精神與措施其實只有簡單幾個字：一夕回到解放前

林秉宥感慨，累積了多少的血淚才慢慢進步，保障助理，嚇阻壞老闆；就這樣一夕回到解放前，猶如這幾十年的民主路都沒有走過一樣。

林秉宥透露，「每個月助理都要拿憑證給我簽名，它們的薪水沒有一毛錢過的手，甚至每個月都還要代墊數萬元的勞健保費用，本來的制度讓我完全不用擔心薪水會晚發、少發、又或去到不該去的地方，讓我可以專心在政治工作上，但現在這樣的改變，除了那些對助理費有所渴求的人以外，我看不到任何的好處。」

